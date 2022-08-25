Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
Арт. О00000011416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Карманный
|Да
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Автоматическое отключение
|Нет
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- Цифровые токовые клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132 измеряет переменный ток, напряжение, сопротивление и температуру. Встроенная откидная подставка в задней части корпуса обеспечивает удобную работу. Все необходимые данные выводятся на экран, что облегчает считывание информации. Функция DATA HOLD помогает зафиксировать данные на экране при работе в труднодоступных мечтах.
Преимущества
- Индикация перегрузки
- Индикация полярности
- Индикация разряда батареи
- Раскрыв клещей 50 мм
- Функция DATA HOLD
- Работа от батарейки - для мобильности