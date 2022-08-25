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Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
5.0
1
1 799 ₽
2 268 ₽
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
    Арт. О00000011416
    5.0
    1
    Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
    Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
    Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
    Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
      Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
      Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
      Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132
      Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132

      Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132

      • -469 ₽
      1 799 ₽
      2 268 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Карманный
      		Да
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Все характеристики
      • -469 ₽
      1 799 ₽
      2 268 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цифровые токовые клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132 измеряет переменный ток, напряжение, сопротивление и температуру. Встроенная откидная подставка в задней части корпуса обеспечивает удобную работу. Все необходимые данные выводятся на экран, что облегчает считывание информации. Функция DATA HOLD помогает зафиксировать данные на экране при работе в труднодоступных мечтах.

        Преимущества 

        • Индикация перегрузки
        • Индикация полярности
        • Индикация разряда батареи
        • Раскрыв клещей 50 мм
        • Функция DATA HOLD
        • Работа от батарейки - для мобильности