Токоизмерительные клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132

Преимущества

Индикация перегрузки

Индикация полярности

Индикация разряда батареи

Раскрыв клещей 50 мм

Функция DATA HOLD

Работа от батарейки - для мобильности

Цифровые токовые клещи КВТ KT 266C PROLINE 79132 измеряет переменный ток, напряжение, сопротивление и температуру. Встроенная откидная подставка в задней части корпуса обеспечивает удобную работу. Все необходимые данные выводятся на экран, что облегчает считывание информации. Функция DATA HOLD помогает зафиксировать данные на экране при работе в труднодоступных мечтах.