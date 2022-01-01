Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)

Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт"
Арт. X16975187418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Переставные изолированные клещи КВТ 250 мм до 1000В 61436 оснащен самофиксирующимся захватом. Инструмент подойдет для обслуживания труб и гаек. Диэлектрическое покрытие рукояток позволяет использовать клещи под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортное удержание.
Преимущества
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Большой рычаг для оптимальной передачи усилия