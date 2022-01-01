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Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
1 501 ₽
Переставные клещи
    Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт"
    Арт. X16975187418
    Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
    Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)

      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт"

      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187418

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные изолированные клещи КВТ 250 мм до 1000В 61436 оснащен самофиксирующимся захватом. Инструмент подойдет для обслуживания труб и гаек. Диэлектрическое покрытие рукояток позволяет использовать клещи под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортное удержание.

        Преимущества

        • Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
        • Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
        • Зоны захвата для плоских и круглых деталей
        • Большой рычаг для оптимальной передачи усилия