Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)

Переставные изолированные клещи КВТ 250 мм до 1000В 61436 оснащен самофиксирующимся захватом. Инструмент подойдет для обслуживания труб и гаек. Диэлектрическое покрытие рукояток позволяет использовать клещи под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортное удержание.

Преимущества