Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
Арт. X10192660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.37
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Регулировка глубины реза
|Нет
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- Пресс-клещи КВТ ПКВк-10 74712 представляет собой удобный инструмент для обжима втулочных наконечников. Использование рычажной системы позволяет применять саморегулирующуюся матрицу для работы с 18 размерами. Имеется встроенный регулятор прижима. Удобные рукоятки с вставками из термопластрезины не скользят в ладонях.
Преимущества
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц КВТ ПКВк-10 74712
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины