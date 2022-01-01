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Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
2 125 ₽
Клещи для обжима
    Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
    Арт. X10192660
    Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
    Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
      Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712
      Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712

      Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712

      2 125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10192660

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.37
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Все характеристики
      2 125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пресс-клещи КВТ ПКВк-10 74712 представляет собой удобный инструмент для обжима втулочных наконечников. Использование рычажной системы позволяет применять саморегулирующуюся матрицу для работы с 18 размерами. Имеется встроенный регулятор прижима. Удобные рукоятки с вставками из термопластрезины не скользят в ладонях.

        Преимущества

        • Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
        • Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
        • Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
        • Квадратный профиль обжима с рифлением
        • Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
        • Регулятор прижимного усилия матриц КВТ ПКВк-10 74712
        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины