Пресс-клещи для НШвИ сеч. КВТ ПКВк-10 0,25-10мм2 74712

Преимущества

Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников

Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона

Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников

Квадратный профиль обжима с рифлением

Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки

Регулятор прижимного усилия матриц КВТ ПКВк-10 74712

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины

Пресс-клещи КВТ ПКВк-10 74712 представляет собой удобный инструмент для обжима втулочных наконечников. Использование рычажной системы позволяет применять саморегулирующуюся матрицу для работы с 18 размерами. Имеется встроенный регулятор прижима. Удобные рукоятки с вставками из термопластрезины не скользят в ладонях.