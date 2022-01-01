Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
Арт. X10192714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
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- Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668 - автоматический стриппер для опрессовки наконечников 0.5-6 кв.мм, снятия изоляции и резки проводов сечением 0.05-10 кв.мм. Типы опрессуемых наконечников: изолированные, неизолированные, автоклеммы под двойной обжим.
Преимущества
- Самостоятельно настраивается под диаметр кабеля
- Имеется винт микронастройки для проводов в диапазоне 0.05-0.2 кв.мм
- Благодаря возвратной пружине работа с инструментом не требует больших усилий