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Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
1 569 ₽
2 085 ₽
Клещи для обжима
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
    Арт. X10192714
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668

      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668

      • -516 ₽
      1 569 ₽
      2 085 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10192714

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      • -516 ₽
      1 569 ₽
      2 085 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668 - автоматический стриппер для опрессовки наконечников 0.5-6 кв.мм, снятия изоляции и резки проводов сечением 0.05-10 кв.мм. Типы опрессуемых наконечников: изолированные, неизолированные, автоклеммы под двойной обжим.

        Преимущества

        • Самостоятельно настраивается под диаметр кабеля
        • Имеется винт микронастройки для проводов в диапазоне 0.05-0.2 кв.мм
        • Благодаря возвратной пружине работа с инструментом не требует больших усилий