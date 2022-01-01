Преимущества

Самостоятельно настраивается под диаметр кабеля

Имеется винт микронастройки для проводов в диапазоне 0.05-0.2 кв.мм

Благодаря возвратной пружине работа с инструментом не требует больших усилий

Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668 - автоматический стриппер для опрессовки наконечников 0.5-6 кв.мм, снятия изоляции и резки проводов сечением 0.05-10 кв.мм. Типы опрессуемых наконечников: изолированные, неизолированные, автоклеммы под двойной обжим.