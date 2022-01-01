Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)

Купить перчатки КВТ С-32 из хлопка и кожи стоит при выполнении даже кратковременной монтажной задачи. Это средство защиты - не только обязательная мера, но и удобный предмет одежды. Оснащенные рифлением для лучшего сцепления, перчатки хороши тем, что обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью, и не дают рукам скользить во время статической нагрузке. Накладки на костяшках защищают от потенциальных ударов и царапин. Мягкая вставка внутри перчатки не позволяет натирать ладонь при длительной работе. Монтажные перчатки КВТ С-32 комфортны при посадке на любую руку, плотно фиксируются, и не стянутся при динамических работах благодаря застежке-липучке на запястье.

Преимущества