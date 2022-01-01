Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
Арт. О00000012202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ
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- Купить перчатки КВТ С-32 из хлопка и кожи стоит при выполнении даже кратковременной монтажной задачи. Это средство защиты - не только обязательная мера, но и удобный предмет одежды. Оснащенные рифлением для лучшего сцепления, перчатки хороши тем, что обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью, и не дают рукам скользить во время статической нагрузке. Накладки на костяшках защищают от потенциальных ударов и царапин. Мягкая вставка внутри перчатки не позволяет натирать ладонь при длительной работе. Монтажные перчатки КВТ С-32 комфортны при посадке на любую руку, плотно фиксируются, и не стянутся при динамических работах благодаря застежке-липучке на запястье.
Преимущества
- Защищают
- Греют
- Дают коже дышать
- Не натирают
- Комфортно сидят