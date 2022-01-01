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Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
670 ₽
848 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
    Арт. О00000012202
    Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
    Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
      Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)
      Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)

      Перчатки монтажника КВТ С-32 (M) (пара)

      • -178 ₽
      670 ₽
      848 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012202

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ
      Все характеристики
      • -178 ₽
      670 ₽
      848 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить перчатки КВТ С-32 из хлопка и кожи стоит при выполнении даже кратковременной монтажной задачи. Это средство защиты - не только обязательная мера, но и удобный предмет одежды. Оснащенные рифлением для лучшего сцепления, перчатки хороши тем, что обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью, и не дают рукам скользить во время статической нагрузке. Накладки на костяшках защищают от потенциальных ударов и царапин. Мягкая вставка внутри перчатки не позволяет натирать ладонь при длительной работе. Монтажные перчатки КВТ С-32 комфортны при посадке на любую руку, плотно фиксируются, и не стянутся при динамических работах благодаря застежке-липучке на запястье.

        Преимущества

        • Защищают
        • Греют
        • Дают коже дышать
        • Не натирают
        • Комфортно сидят