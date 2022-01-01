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Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
13 275 ₽
Наборы инструмента для электрика
    Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
    Арт. Ю00000020324
    Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
    Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
    Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
      Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
      Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
      Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353

      Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353

      13 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020324

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Габариты, мм
      		300x170x220
      Все характеристики
      13 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353 подойдет для использования под напряжением до 1000 В. Инструменты набора изготовлены из высокопрочной стали, имеют удобные двухкомпонентные рукоятки. Изделия комплекта подойдут для снятия изоляции, монтажа и демонтажа резьбовых соединений, перекусывания проводов и кабелей, опрессовки, определения напряжения в сети. Сумка отличается вместительностью.

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Удобные для работы двухкомпонентные рукоятки
        • Набор подойдет для проведения различных работ в быту
        • Долговечность материалов
        • Прочная конструкция инструментов
        • Можно использовать под напряжением до 1000 В