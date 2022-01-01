Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353
Арт. Ю00000020324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Габариты, мм
|300x170x220
- Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353 подойдет для использования под напряжением до 1000 В. Инструменты набора изготовлены из высокопрочной стали, имеют удобные двухкомпонентные рукоятки. Изделия комплекта подойдут для снятия изоляции, монтажа и демонтажа резьбовых соединений, перекусывания проводов и кабелей, опрессовки, определения напряжения в сети. Сумка отличается вместительностью.
Преимущества
- Многофункциональность
- Удобные для работы двухкомпонентные рукоятки
- Набор подойдет для проведения различных работ в быту
- Долговечность материалов
- Прочная конструкция инструментов
- Можно использовать под напряжением до 1000 В