Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353 подойдет для использования под напряжением до 1000 В. Инструменты набора изготовлены из высокопрочной стали, имеют удобные двухкомпонентные рукоятки. Изделия комплекта подойдут для снятия изоляции, монтажа и демонтажа резьбовых соединений, перекусывания проводов и кабелей, опрессовки, определения напряжения в сети. Сумка отличается вместительностью.



Преимущества

Многофункциональность

Удобные для работы двухкомпонентные рукоятки

Набор подойдет для проведения различных работ в быту

Долговечность материалов

Прочная конструкция инструментов

Можно использовать под напряжением до 1000 В



