Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тросорез КВТ ТР-10
4 089 ₽
5 087 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Тросорез КВТ ТР-10
Арт. Х130710392
Тросорез КВТ ТР-10
Тросорез КВТ ТР-10
Тросорез КВТ ТР-10
  • Персональная скидка
Тросорез КВТ ТР-10
Тросорез КВТ ТР-10
Тросорез КВТ ТР-10

Тросорез КВТ ТР-10

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -998 ₽
4 089 ₽
5 087 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х130710392

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр кабеля, мм
10
Длина, мм
590
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -998 ₽
4 089 ₽
5 087 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Тросорез КВТ ТР-10 58594 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе ручной инструмент, который служит для резки твердых материалов. Изделие подходит для работы со стальными тросами ∅ до 10 мм и контейнерными пломбами ∅ до 8 мм. Твердость режущих кромок инструмента составляет HRC 62...64.

    Преимущества

    • Износостойкость
    • Долговечность
    • Надежность
    • Высокая эффективность в работе