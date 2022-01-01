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Тросорез КВТ ТР-10
Арт. Х130710392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр кабеля, мм
|10
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Длина, мм
|590
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- Тросорез КВТ ТР-10 58594 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе ручной инструмент, который служит для резки твердых материалов. Изделие подходит для работы со стальными тросами ∅ до 10 мм и контейнерными пломбами ∅ до 8 мм. Твердость режущих кромок инструмента составляет HRC 62...64.
Преимущества
- Износостойкость
- Долговечность
- Надежность
- Высокая эффективность в работе