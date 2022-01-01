Преимущества

Износостойкость

Долговечность

Надежность

Высокая эффективность в работе

Тросорез КВТ ТР-10 58594 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе ручной инструмент, который служит для резки твердых материалов. Изделие подходит для работы со стальными тросами ∅ до 10 мм и контейнерными пломбами ∅ до 8 мм. Твердость режущих кромок инструмента составляет HRC 62...64.