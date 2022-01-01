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Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
4 579 ₽
6 699 ₽
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  • Персональная скидка
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Арт. X169752166
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052

Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052

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  • -2 120 ₽
4 579 ₽
6 699 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X169752166

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип
пресс-клещи
Усилие, т
8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 120 ₽
4 579 ₽
6 699 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-120 53052 предназначается для профессионального обжима наконечников из меди и алюминия сечением 10-120 мм². Инструмент состоит из усиленной рабочей части, неподвижной ручки и рычага с удобными накладками для уверенного обхвата в процессе выполнения электромонтажных операций

    Преимущества

    • Удобство в использовании. Рукоятки-чехлы выполнены специально по форме ладоней, что обеспечивает более удобное применение
    • Высокий рабочий ресурс. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса устойчива к деформациям
    • Длина: 410 мм
    • Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
    • Клапан ручного сброса давления
    • Надежность
    • Не требует специальных навыков для использования