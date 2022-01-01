- Персональная скидка
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052
Арт. X169752166
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|пресс-клещи
|
Усилие, т
|8
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-120 53052 предназначается для профессионального обжима наконечников из меди и алюминия сечением 10-120 мм². Инструмент состоит из усиленной рабочей части, неподвижной ручки и рычага с удобными накладками для уверенного обхвата в процессе выполнения электромонтажных операций
Преимущества
- Удобство в использовании. Рукоятки-чехлы выполнены специально по форме ладоней, что обеспечивает более удобное применение
- Высокий рабочий ресурс. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса устойчива к деформациям
- Длина: 410 мм
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клапан ручного сброса давления
- Надежность
- Не требует специальных навыков для использования