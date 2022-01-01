Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 53052

Преимущества

Удобство в использовании. Рукоятки-чехлы выполнены специально по форме ладоней, что обеспечивает более удобное применение

Высокий рабочий ресурс. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса устойчива к деформациям

Длина: 410 мм

Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня

Клапан ручного сброса давления

Надежность

Не требует специальных навыков для использования

Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-120 53052 предназначается для профессионального обжима наконечников из меди и алюминия сечением 10-120 мм². Инструмент состоит из усиленной рабочей части, неподвижной ручки и рычага с удобными накладками для уверенного обхвата в процессе выполнения электромонтажных операций