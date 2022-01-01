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Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Арт. X169752599
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Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Арт. X169752599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|330
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Шестеренчатый механизм
|Нет
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Опора КВТ ИН-20 63026 используется для натяжения ленты шириной до 2 см, и резки ленты толщиной до 1 мм. Опора КВТ используется для фиксации, растяжения и разрезания ленты из нержавеющей стали, которая необходима при соединении кабелей, установке защитного профиля и кронштейнов для опор ЛЭП. Опора оснащена рычагом для захватывания ленты и острым ножом для ее разрезания. Инструмент имеет надежную конструкцию, прост в использовании. Купить инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026 можно по выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества КВТ ИН-20 63026:
- 2 в 1: натяжение и обрезка ленты;
- Позволяет натягивать ленту;
- Удобен для нарезания ленты;
- Прочность конструкции;
- Специальная закалка прижимного блока и ножа;
- Длительный срок эксплуатации.
Комплектация:
- Опора;
- Упаковка.