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Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
4 699 ₽
6 026 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Арт. X169752599
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
  • Персональная скидка
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026
Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026

Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026

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  • -1 327 ₽
4 699 ₽
6 026 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X169752599

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Длина, мм
330
Шестеренчатый механизм
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 327 ₽
4 699 ₽
6 026 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Опора КВТ ИН-20 63026 используется для натяжения ленты шириной до 2 см, и резки ленты толщиной до 1 мм. Опора КВТ используется для фиксации, растяжения и разрезания ленты из нержавеющей стали, которая необходима при соединении кабелей, установке защитного профиля и кронштейнов для опор ЛЭП. Опора оснащена рычагом для захватывания ленты и острым ножом для ее разрезания. Инструмент имеет надежную конструкцию, прост в использовании. Купить инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026 можно по выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества КВТ ИН-20 63026:

    • 2 в 1: натяжение и обрезка ленты;
    • Позволяет натягивать ленту;
    • Удобен для нарезания ленты;
    • Прочность конструкции;
    • Специальная закалка прижимного блока и ножа;
    • Длительный срок эксплуатации.

    Комплектация:

    • Опора;
    • Упаковка.