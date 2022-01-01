Опора КВТ ИН-20 63026 используется для натяжения ленты шириной до 2 см, и резки ленты толщиной до 1 мм. Опора КВТ используется для фиксации, растяжения и разрезания ленты из нержавеющей стали, которая необходима при соединении кабелей, установке защитного профиля и кронштейнов для опор ЛЭП. Опора оснащена рычагом для захватывания ленты и острым ножом для ее разрезания. Инструмент имеет надежную конструкцию, прост в использовании. Купить инструмент для натяжения и резки бандажной ленты КВТ ИН-20 63026 можно по выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества КВТ ИН-20 63026:

2 в 1: натяжение и обрезка ленты;

Позволяет натягивать ленту;

Удобен для нарезания ленты;

Прочность конструкции;

Специальная закалка прижимного блока и ножа;

Длительный срок эксплуатации.

Комплектация: