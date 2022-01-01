Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597

Преимущества

Заостренный кончик лезвия

Прочная конструкция

Простое применение

Ширина лезвия: 21 мм

Толщина обуха: 3 мм

Надежный материал рабочей части

Продолжительный срок службы

Стойкость к износу

Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.