Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
Арт. Х1305146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.
Преимущества
- Заостренный кончик лезвия
- Прочная конструкция
- Простое применение
- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Надежный материал рабочей части
- Продолжительный срок службы
- Стойкость к износу