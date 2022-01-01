Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
560 ₽
Ножи монтерские
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Арт. Х1305146
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
    Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597
      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597

      Нож для снятия изоляции КВТ НМ-02 монтерский большой складной с изогн.лезвием 57597

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305146

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      210 ₽
      4.5
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
      1 520 ₽
      5.0
      Кусачки для кабеля Stanley 089874 "Fatmax"(220 мм)
      Твердосплавный разметочный карандаш Зубр 21567-15 ЭКСПЕРТ
      709 ₽
      910 ₽
      5.0
      Твердосплавный разметочный карандаш Зубр 21567-15 ЭКСПЕРТ
      • -201 ₽
      Электроды МЭЗ УОНИ 13/55 (4 мм, 6 кг)
      1 500 ₽
      5.0
      Электроды МЭЗ УОНИ 13/55 (4 мм, 6 кг)
      Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм
      160 ₽
      5.0
      Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      220 ₽
      5.0
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
      370 ₽
      5.0
      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      680 ₽
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
      510 ₽
      Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
      Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
      Нет в наличии
      5.0
      Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
      Смотреть
      Набор бит Gross 11203, PH2х150
      Нет в наличии
      Набор бит Gross 11203, PH2х150
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.

        Преимущества

        • Заостренный кончик лезвия
        • Прочная конструкция
        • Простое применение
        • Ширина лезвия: 21 мм
        • Толщина обуха: 3 мм
        • Надежный материал рабочей части
        • Продолжительный срок службы
        • Стойкость к износу