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Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
899 ₽
1 126 ₽
Кабелерезы
    Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
    Арт. X13191681
    Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
    Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
    Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
      Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
      Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
      Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941

      Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941

      • -227 ₽
      899 ₽
      1 126 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13191681

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Кабель
      		алюминий, медь
      Макс. диаметр кабеля, мм
      		20
      Все характеристики
      • -227 ₽
      899 ₽
      1 126 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941 - представляют собой электромонтажный ручной инструмент для перерезания проводов (∅ до 20 мм), телефонных (до 100 пар) и коаксиальных (RG-9, RG-174) кабелей. Инструмент оснащен прочной рабочей частью, которая состоит из двух серповидных лезвий, выполненных из закаленной стали высокой прочности.

        Преимущества

        • Лезвия серповидной формы из закаленной стали
        • Мягкие, комфортные нескользящие рукоятки
        • Блокиратор рукояток
        • Возвратная пружина