Преимущества

Лезвия серповидной формы из закаленной стали

Мягкие, комфортные нескользящие рукоятки

Блокиратор рукояток

Возвратная пружина

Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941 - представляют собой электромонтажный ручной инструмент для перерезания проводов (∅ до 20 мм), телефонных (до 100 пар) и коаксиальных (RG-9, RG-174) кабелей. Инструмент оснащен прочной рабочей частью, которая состоит из двух серповидных лезвий, выполненных из закаленной стали высокой прочности.