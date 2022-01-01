Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941
Арт. X13191681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Кабель
|алюминий, медь
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Макс. диаметр кабеля, мм
|20
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- Ножницы кабельные КВТ МС-03 55941 - представляют собой электромонтажный ручной инструмент для перерезания проводов (∅ до 20 мм), телефонных (до 100 пар) и коаксиальных (RG-9, RG-174) кабелей. Инструмент оснащен прочной рабочей частью, которая состоит из двух серповидных лезвий, выполненных из закаленной стали высокой прочности.
Преимущества
- Лезвия серповидной формы из закаленной стали
- Мягкие, комфортные нескользящие рукоятки
- Блокиратор рукояток
- Возвратная пружина