Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065

Преимущества

Удобный рабочий процесс. Эргономичные ручки позволяют инструменту удобно расположиться в ладони

Прочность. Рабочая часть гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-70 52065 имеет высокий запас прочности, она полностью выполнена из металла высокого качества

Длина 295 мм

Длительный срок службы

Надежность

Мощная конструкция

Износостойкость

Простое применение

Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-70 52065 - это инструмент, необходимый для обжима медных наконечников сечения 4-70 мм² и алюминиевых наконечников сечения 10-70 мм². Инструмент легко управляется одной рукой, он оснащен ручным клапаном сброса давления. Пресс очень удобен в использовании. С-образная форма его рабочей части обеспечивает удобство и эффективность при выполнении работ.