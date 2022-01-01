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Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Арт. X10191838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пресс-клещи
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Усилие, т
|5
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- Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-70 52065 - это инструмент, необходимый для обжима медных наконечников сечения 4-70 мм² и алюминиевых наконечников сечения 10-70 мм². Инструмент легко управляется одной рукой, он оснащен ручным клапаном сброса давления. Пресс очень удобен в использовании. С-образная форма его рабочей части обеспечивает удобство и эффективность при выполнении работ.
Преимущества
- Удобный рабочий процесс. Эргономичные ручки позволяют инструменту удобно расположиться в ладони
- Прочность. Рабочая часть гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-70 52065 имеет высокий запас прочности, она полностью выполнена из металла высокого качества
- Длина 295 мм
- Длительный срок службы
- Надежность
- Мощная конструкция
- Износостойкость
- Простое применение