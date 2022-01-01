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Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
5 662 ₽
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  • Персональная скидка
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Арт. X10191838
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065
Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065

Пресс гидравлический КВТ ПГР-70 52065

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5 662 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X10191838

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип
пресс-клещи
Усилие, т
5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 662 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-70 52065 - это инструмент, необходимый для обжима медных наконечников сечения 4-70 мм² и алюминиевых наконечников сечения 10-70 мм². Инструмент легко управляется одной рукой, он оснащен ручным клапаном сброса давления. Пресс очень удобен в использовании. С-образная форма его рабочей части обеспечивает удобство и эффективность при выполнении работ.

    Преимущества

    • Удобный рабочий процесс. Эргономичные ручки позволяют инструменту удобно расположиться в ладони
    • Прочность. Рабочая часть гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-70 52065 имеет высокий запас прочности, она полностью выполнена из металла высокого качества
    • Длина 295 мм
    • Длительный срок службы
    • Надежность
    • Мощная конструкция
    • Износостойкость
    • Простое применение