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Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
1 331 ₽
Ножи монтерские
    Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
    Арт. X11933077
    Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
    Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
    Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
      Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
      Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
      Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846

      Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846

      1 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X11933077

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолированный нож КВТ НМИ-02 63846 пригодится для разделки кабеля при выполнении электромонтажных операций под высоким напряжением. Нож имеет простую и удобную конструкцию. Инструмент отличается длительным сроком службы, так как полностью выполнен из надежных материалов.

        Преимущества

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Прямое лезвие из японской нержавеющей стали
        • Твердость лезвия HRC 51...53
        • Изолированная рукоятка с упором для пальцев
        • Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины
        • Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки
        • Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля
        • Ширина лезвия: 17 мм
        • Толщина обуха: 2 мм
        • Долговечность
        • Стойкость к износу