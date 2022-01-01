Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846
Арт. X11933077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Изолированный нож КВТ НМИ-02 63846 пригодится для разделки кабеля при выполнении электромонтажных операций под высоким напряжением. Нож имеет простую и удобную конструкцию. Инструмент отличается длительным сроком службы, так как полностью выполнен из надежных материалов.
Преимущества
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Прямое лезвие из японской нержавеющей стали
- Твердость лезвия HRC 51...53
- Изолированная рукоятка с упором для пальцев
- Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины
- Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки
- Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля
- Ширина лезвия: 17 мм
- Толщина обуха: 2 мм
- Долговечность
- Стойкость к износу