Нож монтерский изолированный КВТ НМИ-02 до 1000В лезвие прямое 63846

Преимущества

Для работы под напряжением до 1000 В

Прямое лезвие из японской нержавеющей стали

Твердость лезвия HRC 51...53

Изолированная рукоятка с упором для пальцев

Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины

Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки

Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля

Ширина лезвия: 17 мм

Толщина обуха: 2 мм

Долговечность

Стойкость к износу

Изолированный нож КВТ НМИ-02 63846 пригодится для разделки кабеля при выполнении электромонтажных операций под высоким напряжением. Нож имеет простую и удобную конструкцию. Инструмент отличается длительным сроком службы, так как полностью выполнен из надежных материалов.