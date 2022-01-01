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Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
10 610 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Арт. X11933080
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
  • Персональная скидка
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704

Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704

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10 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X11933080

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Россия
Кабель
алюминий, медь
Макс. диаметр кабеля, мм
32
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704 подходит для резки кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм. Лезвия прошли термообработку. Инструмент имеет надежный храповый механизм и функцию разблокировки лезвий. Двухкомпонентные рукоятки имеют удлиненную форму.

    Преимущества

    • Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 32 мм
    • Специальная термообработка лезвий
    • Твердость лезвий HRC 48...52
    • Усовершенствованная конструкция и эргономика. Усилие реза меньше на 20% по сравнению с НС-32
    • Надежный храповой механизм
    • Удлиненные двухкомпонентные рукоятки секторных ножниц КВТ НС-32у 64704
    • Функция разблокировки лезвий из любого положения
    • Блокиратор рукояток
    • Вес: 710 г
    • Длина: 277 мм