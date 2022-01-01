Преимущества

Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 32 мм

Специальная термообработка лезвий

Твердость лезвий HRC 48...52

Усовершенствованная конструкция и эргономика. Усилие реза меньше на 20% по сравнению с НС-32

Надежный храповой механизм

Удлиненные двухкомпонентные рукоятки секторных ножниц КВТ НС-32у 64704

Функция разблокировки лезвий из любого положения

Блокиратор рукояток

Вес: 710 г

Длина: 277 мм

Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704 подходит для резки кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм. Лезвия прошли термообработку. Инструмент имеет надежный храповый механизм и функцию разблокировки лезвий. Двухкомпонентные рукоятки имеют удлиненную форму.