- Персональная скидка
Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704
Арт. X11933080
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Кабель
|алюминий, медь
|
Макс. диаметр кабеля, мм
|32
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Секторные ножницы КВТ НС-32у 64704 подходит для резки кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм. Лезвия прошли термообработку. Инструмент имеет надежный храповый механизм и функцию разблокировки лезвий. Двухкомпонентные рукоятки имеют удлиненную форму.
Преимущества
- Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 32 мм
- Специальная термообработка лезвий
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Усовершенствованная конструкция и эргономика. Усилие реза меньше на 20% по сравнению с НС-32
- Надежный храповой механизм
- Удлиненные двухкомпонентные рукоятки секторных ножниц КВТ НС-32у 64704
- Функция разблокировки лезвий из любого положения
- Блокиратор рукояток
- Вес: 710 г
- Длина: 277 мм