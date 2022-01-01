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Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
230 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
    Арт. О00000004451
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
    Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100
      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100

      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004451

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		240x45x35
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Диэлектрическая отвертка PH2x100 КВТ Профи 78612 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Инструмент хорошо ложится в ладонь и полностью повторяет контуры, что обеспечивает надежный хват. Конструкция обеспечивает надежное соединение рукояти и стержня.

        Преимущества

        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками 
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Стержни из хром-ванадиевой стали
        • Намагниченные вороненые наконечники