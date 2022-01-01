Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78612, PH2х100

Диэлектрическая отвертка PH2x100 КВТ Профи 78612 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В.

Инструмент хорошо ложится в ладонь и полностью повторяет контуры, что обеспечивает надежный хват. Конструкция обеспечивает надежное соединение рукояти и стержня.

Преимущества