Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
Арт. X1193666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Материал губок
|нержавеющая сталь
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Толщина металла, мм
|1.5
- Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025 позволяют разрезать ленты, выполненные из нержавеющей стали, с максимальной шириной 20 мм и толщиной до 1.5 мм.
Преимущества
- Лезвия имеют специальную форму и оптимальный угол наклона, что обеспечивает эффективный рез
- Для точного позиционирования ленты предусмотрен защитный упор
- Рукоятки инструмента обрезинены, благодаря чему не скользят в руке и позволяют работать с удобством