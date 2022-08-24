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Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
    Арт. X1193666
    5.0
    1
    Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
    Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
    Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
    Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
      Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
      Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
      Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025
      Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025

      Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1193666
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Материал губок
      		нержавеющая сталь
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025 позволяют разрезать ленты, выполненные из нержавеющей стали, с максимальной шириной 20 мм и толщиной до 1.5 мм.

        Преимущества

        • Лезвия имеют специальную форму и оптимальный угол наклона, что обеспечивает эффективный рез
        • Для точного позиционирования ленты предусмотрен защитный упор
        • Рукоятки инструмента обрезинены, благодаря чему не скользят в руке и позволяют работать с удобством