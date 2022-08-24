Преимущества

Лезвия имеют специальную форму и оптимальный угол наклона, что обеспечивает эффективный рез

Для точного позиционирования ленты предусмотрен защитный упор

Рукоятки инструмента обрезинены, благодаря чему не скользят в руке и позволяют работать с удобством

Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 63025 позволяют разрезать ленты, выполненные из нержавеющей стали, с максимальной шириной 20 мм и толщиной до 1.5 мм.