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Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
1 618 ₽
Клещи для обжима
    Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
    Арт. Ю00000020413
    Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
    Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
      Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
      Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971

      Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971

      1 618 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020413

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      1 618 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971 - это прочной и надежный инструмент, который предназначен для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК. Усиленная стальная конструкция обработана воронением. Рукоятки не скользят в руке, так как выполнены из термопластрезины. Кримпер обладает храповым механизмом и устройством его разблокировки. 

        Преимущества

        • Усиленная стальная конструкция, надежная механика
        • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
        • Устройство разблокировки храпового механизма
        • Регулятор прижимного усилия матриц
        • Удобные эргономичные рукоятки
        • Добротная экономичная модель с оптимальным соотношением «цена–качество»
        • Для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК сечением 0,5-10 кв.мм
        • Профиль обжима - клиновидный