Преимущества

Усиленная стальная конструкция, надежная механика

Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки

Устройство разблокировки храпового механизма

Регулятор прижимного усилия матриц

Удобные эргономичные рукоятки

Добротная экономичная модель с оптимальным соотношением «цена–качество»

Для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК сечением 0,5-10 кв.мм

Профиль обжима - клиновидный

Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971 - это прочной и надежный инструмент, который предназначен для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК. Усиленная стальная конструкция обработана воронением. Рукоятки не скользят в руке, так как выполнены из термопластрезины. Кримпер обладает храповым механизмом и устройством его разблокировки.