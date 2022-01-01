Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971
Арт. Ю00000020413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
- Пресс-клещи КВТ CTK-15 69971 - это прочной и надежный инструмент, который предназначен для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК. Усиленная стальная конструкция обработана воронением. Рукоятки не скользят в руке, так как выполнены из термопластрезины. Кримпер обладает храповым механизмом и устройством его разблокировки.
Преимущества
- Усиленная стальная конструкция, надежная механика
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удобные эргономичные рукоятки
- Добротная экономичная модель с оптимальным соотношением «цена–качество»
- Для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК сечением 0,5-10 кв.мм
- Профиль обжима - клиновидный