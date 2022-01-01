Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм

Преимущества

Для работы под напряжением до 1000 В

Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета

Зоны захвата для плоских и круглых деталей

Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62

Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм

Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь

Обработка поверхности: матовое никелирование

Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354 - ручной инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Имеют зоны захвата для круглых и плоских деталей. Модель прослужит длительное время благодаря матовому никелированному покрытию рабочей части.