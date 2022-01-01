Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
Арт. О00000032329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354 - ручной инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Имеют зоны захвата для круглых и плоских деталей. Модель прослужит длительное время благодаря матовому никелированному покрытию рабочей части.
Преимущества
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование