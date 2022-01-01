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Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
680 ₽
Плоскогубцы
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
    Арт. О00000032329
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм

      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032329

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354 - ручной инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Имеют зоны захвата для круглых и плоских деталей. Модель прослужит длительное время благодаря матовому никелированному покрытию рабочей части.

        Преимущества

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
        • Зоны захвата для плоских и круглых деталей
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
        • Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм
        • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
        • Обработка поверхности: матовое никелирование