Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
Арт. О00000033702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Диэлектрические длинногубцы КВТ Эксперт 160 70355 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки. Рукоятки покрыты специальным изоляционным материалом, что позволяет выполнять работы под напряжением до 1000 В. Рабочая часть модели изготовлена из хром-ванадиевой стали с матовым никелированием для защиты от коррозии.
Преимущества
- Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70355 - двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)
- Комфортная работа
- Долгий срок службы