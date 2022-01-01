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Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
510 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
    Арт. О00000033702
    Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
    Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
      Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм
      Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм

      Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033702

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрические длинногубцы КВТ Эксперт 160 70355 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки. Рукоятки покрыты специальным изоляционным материалом, что позволяет выполнять работы под напряжением до 1000 В. Рабочая часть модели изготовлена из хром-ванадиевой стали с матовым никелированием для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70355 - двухслойная диэлектрическая пластизоль
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)
        • Комфортная работа
        • Долгий срок службы