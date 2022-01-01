Длинногубцы диэлектрические КВТ Эксперт 70355, 160 мм

Преимущества

Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70355 - двухслойная диэлектрическая пластизоль

Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)

Комфортная работа

Долгий срок службы

Диэлектрические длинногубцы КВТ Эксперт 160 70355 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки. Рукоятки покрыты специальным изоляционным материалом, что позволяет выполнять работы под напряжением до 1000 В. Рабочая часть модели изготовлена из хром-ванадиевой стали с матовым никелированием для защиты от коррозии.