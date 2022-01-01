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Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
555 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
    Арт. О00000033703
    Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
    Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
      Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
      Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм

      Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм

      555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033703

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрические изогнутые длинногубцы КВТ Эксперт 160 70357 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки под напряжением до 1000 В. Рукоятки имеют специальные упоры, которые предотвращают соскальзывание руки во время проведения работ.

        Преимущества

        • Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70357 - двухслойная диэлектрическая пластизоль
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)
        • Обработка поверхности рабочей части - матовое никелирование
        • Долгий срок службы