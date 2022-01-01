Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм

Преимущества

Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70357 - двухслойная диэлектрическая пластизоль

Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)

Обработка поверхности рабочей части - матовое никелирование

Долгий срок службы

Диэлектрические изогнутые длинногубцы КВТ Эксперт 160 70357 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки под напряжением до 1000 В. Рукоятки имеют специальные упоры, которые предотвращают соскальзывание руки во время проведения работ.