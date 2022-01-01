Длинногубцы диэлектрические изогнутые КВТ Эксперт 70357, 160 мм
Арт. О00000033703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Диэлектрические изогнутые длинногубцы КВТ Эксперт 160 70357 - шарнирно-губцевой инструмент для захвата и резки твердой и среднетвердой проволоки под напряжением до 1000 В. Рукоятки имеют специальные упоры, которые предотвращают соскальзывание руки во время проведения работ.
Преимущества
- Материал рукояток КВТ Эксперт 160 70357 - двухслойная диэлектрическая пластизоль
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты (HRC 62)
- Обработка поверхности рабочей части - матовое никелирование
- Долгий срок службы