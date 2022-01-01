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Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
670 ₽
Бокорезы
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
    Арт. О00000033705
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм

      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033705

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359 - специализированный инструмент для выполнения работ под напряжением до 1000 В.

        Преимущества:

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
        • Резка мягкой проволоки до 4 мм и твердой проволоки до 2.5 мм
        • Удлиненный тип головки
        • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
        • Обработка поверхности: матовое никелирование