Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359, 180 мм
Арт. О00000033705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70359 - специализированный инструмент для выполнения работ под напряжением до 1000 В.
Преимущества:
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка мягкой проволоки до 4 мм и твердой проволоки до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование