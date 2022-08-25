Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127

Преимущества

Функциональные режимы: DATA HOLD, подсветка дисплея, диод-тест, прозвонка

Индикация: перегрузки, разряда батареи, световая, полярности, звуковая

Количество измерений в секунду: 3

Разрядность дисплея: 2000 отсчетов

Автоматическое отключение по истечении 15 минут бездействия

Ручной выбор пределов измерений

Компактный многофункциональный цифровой мультиметр KT830L PROLINE 79127 c True RMS используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. А экран с подсветкой позволяет пользоваться прибором в темных условиях. Прибор обладает основным набором функций мультиметра, ручным выбором пределов измерений, защитным полимерным кожухом и откидной подставкой для вертикальной установки