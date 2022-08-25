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Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
5.0
1
1 538 ₽
Мультиметры
    Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
    Арт. О00000033712
    5.0
    1
    Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
    Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
    Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
    Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
      Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
      Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
      Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
      Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127

      Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127

      1 538 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033712
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      1 538 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный многофункциональный цифровой мультиметр KT830L PROLINE 79127 c True RMS используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. А экран с подсветкой позволяет пользоваться прибором в темных условиях. Прибор обладает основным набором функций мультиметра, ручным выбором пределов измерений, защитным полимерным кожухом и откидной подставкой для вертикальной установки

        Преимущества

        • Функциональные режимы: DATA HOLD, подсветка дисплея, диод-тест, прозвонка
        • Индикация: перегрузки, разряда батареи, световая, полярности, звуковая
        • Количество измерений в секунду: 3
        • Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
        • Автоматическое отключение по истечении 15 минут бездействия
        • Ручной выбор пределов измерений