Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
Арт. О00000033712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Компактный многофункциональный цифровой мультиметр KT830L PROLINE 79127 c True RMS используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. А экран с подсветкой позволяет пользоваться прибором в темных условиях. Прибор обладает основным набором функций мультиметра, ручным выбором пределов измерений, защитным полимерным кожухом и откидной подставкой для вертикальной установки
Преимущества
- Функциональные режимы: DATA HOLD, подсветка дисплея, диод-тест, прозвонка
- Индикация: перегрузки, разряда батареи, световая, полярности, звуковая
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Автоматическое отключение по истечении 15 минут бездействия
- Ручной выбор пределов измерений