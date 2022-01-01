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Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
1 094 ₽
Клещи для обжима
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Арт. О00000033713
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
    Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626

      Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626

      1 094 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033713

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		RJ11, RJ12, RJ45
      Все характеристики
      1 094 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пресс-клещи КВТ JT-02 84626 - многофункциональный инструмент, с двумя встроенными модулями - предназначен для обжима разъемов RJ, снятие изоляции с плоских телефонных проводов, снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP, резка проводов. Легкая, компактная и экономичная модель для обжима разъемов RJ-45/12/11. Встроенный храповой механизм обеспечивает полный цикл опрессовки. Винт разблокировки храпового механизма. Обработка поверхности: воронение. Двухкомпонентные рукоятки из мягкой нескользящей термопластрезины.

        Преимущества

        • Встроенная матрица
        • Храповой механизм
        • Механизм разблокировки
        • Многоточечный профиль обжима
        • Блокиратор рукояток