Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626

Преимущества

Встроенная матрица

Храповой механизм

Механизм разблокировки

Многоточечный профиль обжима

Блокиратор рукояток

Пресс-клещи КВТ JT-02 84626 - многофункциональный инструмент, с двумя встроенными модулями - предназначен для обжима разъемов RJ, снятие изоляции с плоских телефонных проводов, снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP, резка проводов. Легкая, компактная и экономичная модель для обжима разъемов RJ-45/12/11. Встроенный храповой механизм обеспечивает полный цикл опрессовки. Винт разблокировки храпового механизма. Обработка поверхности: воронение. Двухкомпонентные рукоятки из мягкой нескользящей термопластрезины.