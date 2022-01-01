Пресс-клещи для RJ разъемов КВТ JT-02 84626
Арт. О00000033713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|RJ11, RJ12, RJ45
- Пресс-клещи КВТ JT-02 84626 - многофункциональный инструмент, с двумя встроенными модулями - предназначен для обжима разъемов RJ, снятие изоляции с плоских телефонных проводов, снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP, резка проводов. Легкая, компактная и экономичная модель для обжима разъемов RJ-45/12/11. Встроенный храповой механизм обеспечивает полный цикл опрессовки. Винт разблокировки храпового механизма. Обработка поверхности: воронение. Двухкомпонентные рукоятки из мягкой нескользящей термопластрезины.
Преимущества
- Встроенная матрица
- Храповой механизм
- Механизм разблокировки
- Многоточечный профиль обжима
- Блокиратор рукояток