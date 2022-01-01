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Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
610 ₽
Плоскогубцы
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
    Арт. Ю00000120250
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
    Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм

      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353, 160 мм

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000120250

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70353 используются для работы под напряжением до 1000 В. Имеют зоны захвата для круглых и плоских деталей. Рабочая часть обладает устойчивостью к износу благодаря обработке поверхности матовым никелированием.

        Преимущества

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
        • Зоны захвата для плоских и круглых деталей
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
        • Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм
        • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
        • Обработка поверхности: матовое никелирование