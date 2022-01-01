Преимущества

Блокиратор рукояток

Возвратная пружина

Длительный срок службы

Стойкость к износу

Простая конструкция

Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939 используются для обрезки коаксиальных кабелей типа RG-58, RG-59, RG-6 и проводов в диаметре до 12 мм. Инструмент прост и удобен в работе, его рукоятки специально выполнены по форме ладони для более комфортной резки. В конструкции ножниц предусмотрен фиксатор, который предохраняет лезвия от случайного раскрытия, что обеспечивает высокий уровень безопасности при хранении и транспортировке.