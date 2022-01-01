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Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939
899 ₽
1 168 ₽
Кабелерезы
    Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939
    Арт. X11933864
    Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939

      Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939

      • -269 ₽
      899 ₽
      1 168 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11933864

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр струны, мм
      		12
      Длина, мм
      		160
      Все характеристики
      • -269 ₽
      899 ₽
      1 168 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939 используются для обрезки коаксиальных кабелей типа RG-58, RG-59, RG-6 и проводов в диаметре до 12 мм. Инструмент прост и удобен в работе, его рукоятки специально выполнены по форме ладони для более комфортной резки. В конструкции ножниц предусмотрен фиксатор, который предохраняет лезвия от случайного раскрытия, что обеспечивает высокий уровень безопасности при хранении и транспортировке.

        Преимущества

        • Блокиратор рукояток
        • Возвратная пружина
        • Длительный срок службы
        • Стойкость к износу
        • Простая конструкция