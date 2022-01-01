Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939
Арт. X11933864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр струны, мм
|12
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Длина, мм
|160
- Кабельные ножницы КВТ MC-02 55939 используются для обрезки коаксиальных кабелей типа RG-58, RG-59, RG-6 и проводов в диаметре до 12 мм. Инструмент прост и удобен в работе, его рукоятки специально выполнены по форме ладони для более комфортной резки. В конструкции ножниц предусмотрен фиксатор, который предохраняет лезвия от случайного раскрытия, что обеспечивает высокий уровень безопасности при хранении и транспортировке.
Преимущества
- Блокиратор рукояток
- Возвратная пружина
- Длительный срок службы
- Стойкость к износу
- Простая конструкция