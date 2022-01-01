Преимущества

Типы наконечников: НШВИ, НШВ

Тип матрицы — шестипозиционная

Профиль обжима — трапециевидный

Матрица КВТ МПК-02 69958 используется совместно с пресс-клещами СТВ-02, СТА-02, СТК-02, набором СТВ. Применяется для опрессовки изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников.