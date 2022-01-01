Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Матрица КВТ МПК-02 69958
Найти аналог
Матрицы для пресс-клещей
    Матрица КВТ МПК-02 69958
    Арт. О00000012196
    Матрица КВТ МПК-02 69958
    Матрица КВТ МПК-02 69958
    Матрица КВТ МПК-02 69958
    Матрица КВТ МПК-02 69958
      Матрица КВТ МПК-02 69958
      Матрица КВТ МПК-02 69958
      Матрица КВТ МПК-02 69958
      Матрица КВТ МПК-02 69958

      Матрица КВТ МПК-02 69958

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012196

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ (2)
      		Да
      Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм2
      		0.25-6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Матрица КВТ МПК-02 69958 используется совместно с пресс-клещами СТВ-02, СТА-02, СТК-02, набором СТВ. Применяется для опрессовки изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников.

        Преимущества

        • Типы наконечников: НШВИ, НШВ
        • Тип матрицы — шестипозиционная
        • Профиль обжима — трапециевидный