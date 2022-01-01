Матрица КВТ МПК-02 69958
Арт. О00000012196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ (2)
|Да
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Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм2
|0.25-6
- Матрица КВТ МПК-02 69958 используется совместно с пресс-клещами СТВ-02, СТА-02, СТК-02, набором СТВ. Применяется для опрессовки изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников.
Преимущества
- Типы наконечников: НШВИ, НШВ
- Тип матрицы — шестипозиционная
- Профиль обжима — трапециевидный