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Матрица КВТ МПК-05 69961
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Матрицы для пресс-клещей
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Арт. О00000012198
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961
      Матрица КВТ МПК-05 69961

      Матрица КВТ МПК-05 69961

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012198

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ (2)
      		Нет
      Сечение неизолир. наконечников (Cu), мм2
      		0.25-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Матрица МПК-05 КВТ 69961 используется совместно с пресс-клещами СТВ-05, СТК-05, набором СТВ. Применяется для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз. Типы наконечников: ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ГМЛ, ГМЛ(о), наборы СОТК. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм².

        Преимущества

        • Тип матрицы — четырехпозиционная
        • Профиль обжима — клиновидный