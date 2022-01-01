Матрица КВТ МПК-05 69961
Арт. О00000012198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ (2)
|Нет
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Сечение неизолир. наконечников (Cu), мм2
|0.25-10
- Матрица МПК-05 КВТ 69961 используется совместно с пресс-клещами СТВ-05, СТК-05, набором СТВ. Применяется для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз. Типы наконечников: ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ГМЛ, ГМЛ(о), наборы СОТК. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм².
Преимущества
- Тип матрицы — четырехпозиционная
- Профиль обжима — клиновидный