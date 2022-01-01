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Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
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Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
    Арт. О00000012187
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949

      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012187

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.3
      Габариты, мм
      		215x110x45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949 включает в себя рукоятку с надежным поворотным механизмом, сменные стержни с разными шлицами, а также сумку с петлей для ношения на поясе для удобства использования. Диэлектрическое покрытие позволяет работать с оборудованием под высоким напряжением. Намагниченный наконечник облегчает установку и развинчивание крепежа в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • 7 сменных стержней
        • Маркировка типоразмера
        • Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
        • Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции
        • Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа
        • Вороненый наконечник
        • Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки