Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949
Арт. О00000012187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.3
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Габариты, мм
|215x110x45
- Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949 включает в себя рукоятку с надежным поворотным механизмом, сменные стержни с разными шлицами, а также сумку с петлей для ношения на поясе для удобства использования. Диэлектрическое покрытие позволяет работать с оборудованием под высоким напряжением. Намагниченный наконечник облегчает установку и развинчивание крепежа в труднодоступных местах.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- 7 сменных стержней
- Маркировка типоразмера
- Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
- Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции
- Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа
- Вороненый наконечник
- Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки