Преимущества

Эргономичная рукоятка

7 сменных стержней

Маркировка типоразмера

Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В

Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции

Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа

Вороненый наконечник

Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки

Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1107 61949 включает в себя рукоятку с надежным поворотным механизмом, сменные стержни с разными шлицами, а также сумку с петлей для ношения на поясе для удобства использования. Диэлектрическое покрытие позволяет работать с оборудованием под высоким напряжением. Намагниченный наконечник облегчает установку и развинчивание крепежа в труднодоступных местах.