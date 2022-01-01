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Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
4 161 ₽
Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Арт. О00000012188
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950

      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950

      4 161 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012188

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		215x132x60
      Все характеристики
      4 161 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950 - комплект для электромонтажных работ, состоящий из эргономичной рукоятки и различных стержней с изоляцией. Комплектуется сумкой для переноски на поясе. На каждую отвертку нанесено обозначение типоразмера.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • Маркировка типоразмера на отвертке
        • Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
        • Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции
        • Намагниченный наконечник способствует комфортной работе с крепежом
        • Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа
        • Вороненый наконечник
        • Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки