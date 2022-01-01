Преимущества

Эргономичная рукоятка

Маркировка типоразмера на отвертке

Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В

Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции

Намагниченный наконечник способствует комфортной работе с крепежом

Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа

Вороненый наконечник

Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки

Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950 - комплект для электромонтажных работ, состоящий из эргономичной рукоятки и различных стержней с изоляцией. Комплектуется сумкой для переноски на поясе. На каждую отвертку нанесено обозначение типоразмера.