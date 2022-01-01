Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950
Арт. О00000012188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|215x132x60
- Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-1113 61950 - комплект для электромонтажных работ, состоящий из эргономичной рукоятки и различных стержней с изоляцией. Комплектуется сумкой для переноски на поясе. На каждую отвертку нанесено обозначение типоразмера.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- Маркировка типоразмера на отвертке
- Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
- Стержни изготовлены из хром-молибденовой стали, покрыты полипропиленом для изоляции
- Намагниченный наконечник способствует комфортной работе с крепежом
- Рукоятка с вставками из термопластрезины - комфортная работа
- Вороненый наконечник
- Надежный поворотный механизм фиксации рукоятки