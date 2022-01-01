Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук

Преимущества

В наборе 5 инструментов

Ключи изготовлены из инструментальной хром-ванадиевой стали, что гарантирует прочность и стойкость к износу

Инструменты соответствуют высоким стандартам безопасности

Материал изоляции: полипропилен

Надежность

Маркировка типоразмера

Нескользящие рукоятки

Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 соответствует самым высоким требованиям безопасности. Подходит для работ под напряжением до 1000 В. Ключи сделаны из хромованадиевой стали, которая не подвержена коррозии, что продлевает срок службы изделий.