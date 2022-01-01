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Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
8 099 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
    Арт. X11933073
    Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
    Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
    Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
      Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
      Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
      Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук

      Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук

      8 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11933073

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.56
      Габариты, мм
      		290x90x45
      Все характеристики
      8 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 соответствует самым высоким требованиям безопасности. Подходит для работ под напряжением до 1000 В. Ключи сделаны из хромованадиевой стали, которая не подвержена коррозии, что продлевает срок службы изделий.

        Преимущества

        • В наборе 5 инструментов
        • Ключи изготовлены из инструментальной хром-ванадиевой стали, что гарантирует прочность и стойкость к износу
        • Инструменты соответствуют высоким стандартам безопасности
        • Материал изоляции: полипропилен
        • Надежность
        • Маркировка типоразмера
        • Нескользящие рукоятки