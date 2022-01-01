Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 до 1000В, 5 штук
Арт. X11933073
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.56
|
Габариты, мм
|290x90x45
- Набор изолированных однорожковых ключей КВТ НИИ-06 61253 соответствует самым высоким требованиям безопасности. Подходит для работ под напряжением до 1000 В. Ключи сделаны из хромованадиевой стали, которая не подвержена коррозии, что продлевает срок службы изделий.
Преимущества
- В наборе 5 инструментов
- Ключи изготовлены из инструментальной хром-ванадиевой стали, что гарантирует прочность и стойкость к износу
- Инструменты соответствуют высоким стандартам безопасности
- Материал изоляции: полипропилен
- Надежность
- Маркировка типоразмера
- Нескользящие рукоятки