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Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
1 435 ₽
Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
    Арт. О00000018770
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618

      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618

      1 435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000018770

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.56
      Все характеристики
      1 435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618 предназначен для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащён прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Стержни отвёрток выполнены из прочной хром-ванадиевой стали. 

        Преимущества

        • Для работ под напряжением до 1000 В
        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Стержни из хром-ванадиевой стали
        • Намагниченные вороненые наконечники
        • Набор укомплектован сумкой на молнии с прозрачной крышкой, которая удобная для переноски инструмента