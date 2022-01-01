Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618
Арт. О00000018770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Индикатор
|Да
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Вес, кг
|0.56
- Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618 предназначен для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащён прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Стержни отвёрток выполнены из прочной хром-ванадиевой стали.
Преимущества
- Для работ под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники
- Набор укомплектован сумкой на молнии с прозрачной крышкой, которая удобная для переноски инструмента