Преимущества

Для работ под напряжением до 1000 В

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками

Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности

Стержни из хром-ванадиевой стали

Намагниченные вороненые наконечники

Набор укомплектован сумкой на молнии с прозрачной крышкой, которая удобная для переноски инструмента





Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-07 78618 предназначен для проведения монтажных работ под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащён прямыми рукоятками с мягкими прорезиненными вставками, которые не скользят в руке. Стержни отвёрток выполнены из прочной хром-ванадиевой стали.