Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
Арт. О00000031602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Индикатор
|Да
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Вес, кг
|0.71
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- Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620 рассчитан на работу с мелким и крупным крежом с пазом типа Philips и шлицевым. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала и отлично подходят для работ под напряжением до 1000 В. Есть отвертка-индикатор, которая помогает определить наличие тока в розетке или проводах.
Преимущества
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Намагниченные вороненые наконечники КВТ Профи НИО-09 78620
- Упаковка: кофр на молнии с прозрачной крышкой