Преимущества

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками

Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности

Намагниченные вороненые наконечники КВТ Профи НИО-09 78620

Упаковка: кофр на молнии с прозрачной крышкой

Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620 рассчитан на работу с мелким и крупным крежом с пазом типа Philips и шлицевым. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала и отлично подходят для работ под напряжением до 1000 В. Есть отвертка-индикатор, которая помогает определить наличие тока в розетке или проводах.