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Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
1 820 ₽
Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
    Арт. О00000031602
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
    Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620
      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620

      Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031602

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.71
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620 рассчитан на работу с мелким и крупным крежом с пазом типа Philips и шлицевым. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала и отлично подходят для работ под напряжением до 1000 В. Есть отвертка-индикатор, которая помогает определить наличие тока в розетке или проводах.

        Преимущества

        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Намагниченные вороненые наконечники КВТ Профи НИО-09 78620
        • Упаковка: кофр на молнии с прозрачной крышкой