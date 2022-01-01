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Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
1 286 ₽
Кабелерезы
    Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
    Арт. X11933862
    Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
    Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
    Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
      Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
      Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
      Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505

      Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505

      1 286 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11933862

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Кабель
      		алюминий, медь
      Макс. диаметр кабеля, мм
      		12
      Все характеристики
      1 286 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы диэлектрические КВТ НКи-12у 67505 подойдут для резки медного провода, алюминиевого кабеля, алюминиевого провода, медного кабеля, диаметром до 12 мм. Диэлектрический инструмент предназначен для работы под напряжением до 1000 В. Хромованадиевая рабочая часть имеет матовое никелированное покрытие. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала с прорезиненными вставками и упорами для защиты от соскальзывания

        Преимущества

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Диапазон резки: провода до 12 мм
        • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
        • Обработка поверхности: матовое никелирование
        • Твердость лезвий HRC 32 - 40
        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
        • Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания