Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505
Арт. X11933862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Кабель
|алюминий, медь
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Макс. диаметр кабеля, мм
|12
- Ножницы диэлектрические КВТ НКи-12у 67505 подойдут для резки медного провода, алюминиевого кабеля, алюминиевого провода, медного кабеля, диаметром до 12 мм. Диэлектрический инструмент предназначен для работы под напряжением до 1000 В. Хромованадиевая рабочая часть имеет матовое никелированное покрытие. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала с прорезиненными вставками и упорами для защиты от соскальзывания
Преимущества
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: провода до 12 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Твердость лезвий HRC 32 - 40
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания