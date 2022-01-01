Ножницы диэлектрические для резки кабеля КВТ НКи-12у 67505

Преимущества

Для работы под напряжением до 1000 В

Диапазон резки: провода до 12 мм

Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь

Обработка поверхности: матовое никелирование

Твердость лезвий HRC 32 - 40

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала

Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания

Ножницы диэлектрические КВТ НКи-12у 67505 подойдут для резки медного провода, алюминиевого кабеля, алюминиевого провода, медного кабеля, диаметром до 12 мм. Диэлектрический инструмент предназначен для работы под напряжением до 1000 В. Хромованадиевая рабочая часть имеет матовое никелированное покрытие. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала с прорезиненными вставками и упорами для защиты от соскальзывания