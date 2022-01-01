Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Кабель
|алюминий, медь
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Макс. диаметр кабеля, мм
|100
- Секторные ножницы КВТ НС-100 53808 подходят для профессионального использования. Ножницы помогут легко и быстро справиться с резкой кабеля, имеющего ленточную броню. Режущая способность вдиаметре составляет 100 мм. Инструмент имеет прочную конструкцию, закаленные лезвия, устойчивые ножки и телескопические рукоятки с эргономичными чехлами.
Преимущества
- Возможность работы одной рукой
- Стойкость к износу
- Твердость лезвий HRC 48...52
- Секторные лезвия специальной формы
- Удобное хранение в сумке