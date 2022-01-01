Ножницы секторные КВТ НС-100 53808

Преимущества

Возможность работы одной рукой

Стойкость к износу

Твердость лезвий HRC 48...52

Секторные лезвия специальной формы

Удобное хранение в сумке

Секторные ножницы КВТ НС-100 53808 подходят для профессионального использования. Ножницы помогут легко и быстро справиться с резкой кабеля, имеющего ленточную броню. Режущая способность вдиаметре составляет 100 мм. Инструмент имеет прочную конструкцию, закаленные лезвия, устойчивые ножки и телескопические рукоятки с эргономичными чехлами.