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Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
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Кабелерезы
    Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
    Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4554
    Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
    Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
    Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
    Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
      Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
      Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
      Ножницы секторные КВТ НС-100 53808
      Ножницы секторные КВТ НС-100 53808

      Ножницы секторные КВТ НС-100 53808

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. НЕПРИКАЯННЫЕ4554

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Кабель
      		алюминий, медь
      Макс. диаметр кабеля, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Секторные ножницы КВТ НС-100 53808 подходят для профессионального использования. Ножницы помогут легко и быстро справиться с резкой кабеля, имеющего ленточную броню. Режущая способность вдиаметре составляет 100 мм. Инструмент имеет прочную конструкцию, закаленные лезвия, устойчивые ножки и телескопические рукоятки с эргономичными чехлами.

        Преимущества

        • Возможность работы одной рукой
        • Стойкость к износу
        • Твердость лезвий HRC 48...52
        • Секторные лезвия специальной формы
        • Удобное хранение в сумке