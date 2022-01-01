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Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Арт. X131927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Кабель
|алюминий, медь
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Макс. диаметр кабеля, мм
|32
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- Секторные ножницы КВТ НС-32 47546 - это простой и удобный в работе ручной инструмент усовершенствованной конструкции, который оснащен надежным храповым механизмом. Для более безопасного хранения и транспортировки предусмотрен блокиратор рукояток, который предотвращает случайное смыкание режущих кромок. Функция разблокировки лезвий осуществляется из любого положения.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Надежность
- Простое использование
- Износостойкость
- Эффективность резки кабеля
- Подходят для кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм