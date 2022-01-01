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Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
3 269 ₽
4 140 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Арт. X131927
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
  • Персональная скидка
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546
Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546

Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546

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  • -871 ₽
3 269 ₽
4 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X131927

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Кабель
алюминий, медь
Макс. диаметр кабеля, мм
32
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -871 ₽
3 269 ₽
4 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Секторные ножницы КВТ НС-32 47546 - это простой и удобный в работе ручной инструмент усовершенствованной конструкции, который оснащен надежным храповым механизмом. Для более безопасного хранения и транспортировки предусмотрен блокиратор рукояток, который предотвращает случайное смыкание режущих кромок. Функция разблокировки лезвий осуществляется из любого положения.

    Преимущества 

    • Длительный срок эксплуатации
    • Надежность
    • Простое использование
    • Износостойкость
    • Эффективность резки кабеля
    • Подходят для кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм