Ножницы КВТ НС-32 секторные для резки кабеля 47546

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Надежность

Простое использование

Износостойкость

Эффективность резки кабеля

Подходят для кабеля с ленточной броней диаметром до 32 мм

Секторные ножницы КВТ НС-32 47546 - это простой и удобный в работе ручной инструмент усовершенствованной конструкции, который оснащен надежным храповым механизмом. Для более безопасного хранения и транспортировки предусмотрен блокиратор рукояток, который предотвращает случайное смыкание режущих кромок. Функция разблокировки лезвий осуществляется из любого положения.