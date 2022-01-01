Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
Арт. О00000017659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492 пригодится для аккуратного и точного разрезания таких материалов, как: бумага, резина, картон, пластик. Лезвие шириной 18 мм изготовлено из качественной инструментальной стали и отличается высокой прочностью.
Преимущества
- Конструкцией предусмотрено наличие трещоточного фиксатора лезвия и никелированных направляющих из нержавеющей стали
- Специальные нескользящие вставки на корпусе обеспечивают удобство использования изделия
- Нож оснащен отверстием для подвешивания