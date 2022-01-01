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Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
380 ₽
Строительные ножи
    Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
    Арт. О00000017659
    Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
    Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
    Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
      Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
      Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492
      Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492

      Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000017659

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492 пригодится для аккуратного и точного разрезания таких материалов, как: бумага, резина, картон, пластик. Лезвие шириной 18 мм изготовлено из качественной инструментальной стали и отличается высокой прочностью.

        Преимущества

        • Конструкцией предусмотрено наличие трещоточного фиксатора лезвия и никелированных направляющих из нержавеющей стали
        • Специальные нескользящие вставки на корпусе обеспечивают удобство использования изделия
        • Нож оснащен отверстием для подвешивания