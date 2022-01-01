Преимущества

Конструкцией предусмотрено наличие трещоточного фиксатора лезвия и никелированных направляющих из нержавеющей стали

Специальные нескользящие вставки на корпусе обеспечивают удобство использования изделия

Нож оснащен отверстием для подвешивания

Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492 пригодится для аккуратного и точного разрезания таких материалов, как: бумага, резина, картон, пластик. Лезвие шириной 18 мм изготовлено из качественной инструментальной стали и отличается высокой прочностью.