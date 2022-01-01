Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
Арт. Ю00000019765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
- Пресс-клещи КВТ ПКВш-6 74593 - предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных втулочных наконечников, типа НШВ, НШВИ, НШВИ (2), на многожильные медные провода не ниже 3 класса гибкости. Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки. Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона. Шестигранный профиль обжима с рифлением. Ширина обжимной матрицы: 13 мм. Минимальный размер опрессовки - 0.25 мм. Инструмент перекрывает диапазон из 15 размеров втулочных наконечников. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием.
Преимущества
- Шестигранный профиль обжима
- Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры
- Инструмент перекрывает 15 размеров втулочных наконечников
- Регулятор прижимного усилия матрицы
- Храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки