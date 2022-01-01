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Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
2 680 ₽
Клещи для обжима
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Арт. Ю00000019765
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
    Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593
      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593

      Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593

      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019765

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пресс-клещи КВТ ПКВш-6 74593 - предназначены для опрессовки изолированных и неизолированных втулочных наконечников, типа НШВ, НШВИ, НШВИ (2), на многожильные медные провода не ниже 3 класса гибкости. Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки. Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона. Шестигранный профиль обжима с рифлением. Ширина обжимной матрицы: 13 мм. Минимальный размер опрессовки - 0.25 мм. Инструмент перекрывает диапазон из 15 размеров втулочных наконечников. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием.

        Преимущества

        • Шестигранный профиль обжима
        • Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6
        • Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры
        • Инструмент перекрывает 15 размеров втулочных наконечников
        • Регулятор прижимного усилия матрицы
        • Храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
        • Двухкомпонентные нескользящие рукоятки