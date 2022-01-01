Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309
Арт. Ю00000027978
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Фронтальный карман
|Да
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Боковые карманы
|Да
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- Персональная скидка
- Рюкзак монтажника КВТ С-07 69309 используется для транспортировки инструмента.
Преимущества
- Прочный водонепроницаемый полиэстер 1680D Оксфорд
- Мягкие регулируемые лямки рюкзака монтажника
- Удобная ручка для переноски
- Прочная молния с крупными звеньями
- Одно внутреннее отделение с карманами и три наружных кармана
- Грузоподъемность рюкзака достигает 20 кг
- Мягкая спинка
- Светоотражающие элементы на клапане рюкзака