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Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309
5 741 ₽
Рюкзаки для инструмента
    Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309
    Арт. Ю00000027978
    Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309

      Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309

      5 741 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027978

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Фронтальный карман
      		Да
      Боковые карманы
      		Да
      Все характеристики
      5 741 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рюкзак монтажника КВТ С-07 69309 используется для транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Прочный водонепроницаемый полиэстер 1680D Оксфорд
        • Мягкие регулируемые лямки рюкзака монтажника
        • Удобная ручка для переноски
        • Прочная молния с крупными звеньями
        • Одно внутреннее отделение с карманами и три наружных кармана
        • Грузоподъемность рюкзака достигает 20 кг
        • Мягкая спинка
        • Светоотражающие элементы на клапане рюкзака