Преимущества:

Удобный дизайн.

2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом.

2 передних кармана с 10 отделениями в каждом.

2 кармана на липучках на пояснице.

2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента.

Четыре широких боковых ремня для регулировки объема жилета.

Широкие липучки на плечах для регулировки длины жилета.

Прочная усиленная молния с крупными звеньями.

Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине.

Легкий и универсальный жилет монтажника с регулировкой по объему и длине.

Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине.

Петля для подвешивания.

Универсальный регулируемый жилет монтажника КВТ С-22 69310 со светоотражающими полосами позволяет быстро достать и убрать инструмент. Пошит из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и сетчатого материала. Регулируется по объему и длине с помощью липучек. Имеет специальные карманы и отделения для инструмента.