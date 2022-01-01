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Жилет монтажника КВТ С-22 69310
Найти аналог
Сигнальные жилеты
    Жилет монтажника КВТ С-22 69310
    Арт. Ю00000029245
    Жилет монтажника КВТ С-22 69310

      Жилет монтажника КВТ С-22 69310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000029245

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный регулируемый жилет монтажника КВТ С-22 69310 со светоотражающими полосами позволяет быстро достать и убрать инструмент. Пошит из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и сетчатого материала. Регулируется по объему и длине с помощью липучек. Имеет специальные карманы и отделения для инструмента.

        Преимущества:

        • Удобный дизайн.
        • 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом.
        • 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом.
        • 2 кармана на липучках на пояснице.
        • 2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента.
        • Четыре широких боковых ремня для регулировки объема жилета.
        • Широкие липучки на плечах для регулировки длины жилета.
        • Прочная усиленная молния с крупными звеньями.
        • Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине.
        • Легкий и универсальный жилет монтажника с регулировкой по объему и длине.
        • Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине.
        • Петля для подвешивания.