Универсальный регулируемый жилет монтажника КВТ С-22 69310 со светоотражающими полосами позволяет быстро достать и убрать инструмент. Пошит из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и сетчатого материала. Регулируется по объему и длине с помощью липучек. Имеет специальные карманы и отделения для инструмента.
Преимущества:
- Удобный дизайн.
- 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом.
- 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом.
- 2 кармана на липучках на пояснице.
- 2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента.
- Четыре широких боковых ремня для регулировки объема жилета.
- Широкие липучки на плечах для регулировки длины жилета.
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями.
- Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине.
- Легкий и универсальный жилет монтажника с регулировкой по объему и длине.
- Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине.
- Петля для подвешивания.