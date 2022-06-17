Ключ гаечный комбинированный КЗСМИ (46x46 мм)

Преимущества

На накидном профиле отгиб от плоскости ключа составляет 15 градусов, что обеспечивает более удобное использование инструмента в труднодоступных местах. Ключ прочен и долговечен в работе.

Ключ изготовлен из качественной легированной стали и дополнительно оцинкован для защиты от коррозии.

Оцинкованный комбинированный ключ имеет двустороннее применение. На нем расположены головки двух типов - открытая и кольцевая. Ключи гаечные комбинированные предназначены для монтажа резьбовых соединений.