Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180
Арт. X1691275895
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Финляндия
|
Тип оборудования
|кронштейн
|
Предназначение по технике
|для радиаторов
- Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180 предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с минимальным просветом между секциями. Для установки радиатора рекомендуется использовать не менее 3-х кронштейнов.
Преимущества
- Возможность отрегулировать расстояние от стены до радиатора выкручивая или закручивая кронштейн в том случае, если стена неровная или уже подведены трубы.
- Изготовлен из калиброванного круга диаметром 7 мм из стали
- Кронштейн покрыт порошковой эмалью белого цвета
- Размер: 7x180 мм
- В комплект входит дюбель 10x75 мм