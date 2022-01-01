Преимущества

Возможность отрегулировать расстояние от стены до радиатора выкручивая или закручивая кронштейн в том случае, если стена неровная или уже подведены трубы.

Изготовлен из калиброванного круга диаметром 7 мм из стали

Кронштейн покрыт порошковой эмалью белого цвета

Размер: 7x180 мм

В комплект входит дюбель 10x75 мм

Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180 предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с минимальным просветом между секциями. Для установки радиатора рекомендуется использовать не менее 3-х кронштейнов.