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Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180
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Комплектующие для теплового оборудования
    Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180
    Арт. X1691275895
    Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180

      Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275895

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		кронштейн
      Предназначение по технике
      		для радиаторов
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн с дюбелем Lammin 7x180 предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с минимальным просветом между секциями. Для установки радиатора рекомендуется использовать не менее 3-х кронштейнов.

        Преимущества

        • Возможность отрегулировать расстояние от стены до радиатора выкручивая или закручивая кронштейн в том случае, если стена неровная или уже подведены трубы.
        • Изготовлен из калиброванного круга диаметром 7 мм из стали
        • Кронштейн покрыт порошковой эмалью белого цвета
        • Размер: 7x180 мм
        • В комплект входит дюбель 10x75 мм