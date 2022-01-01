Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
Найти аналог
В сравнение
В избранное
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Каталог
Электрика и свет
Комплектующие для электрики
Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
Комплектующие для электрики
Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
Арт. X2790111011
Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Арт. X2790111011
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Описание
Рейтинги и отзывы
Описание
Лампы накаливания используются для всеобщего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Преимущества
Надежность
Длительный срок службы
Читать полностью
Скрыть
Рейтинги и отзывы