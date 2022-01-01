Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
Найти аналог
Комплектующие для электрики
    Лампа накаливания 240/60Вт 0909010
    Арт. X2790111011

      Лампа накаливания 240/60Вт 0909010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2790111011
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Лампы накаливания используются для всеобщего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы