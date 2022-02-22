Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип соединения
|резьбовое
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Объем топлива, л
|0.8
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Газовая горелка Kemper 1047 с баллоном 600мл удобна своей компактностью, ведь ее можно носить с собой в небольшой сумке вместо громоздкого кейса с набором для пайки. А когда горелка не зависит от источников питания, она становится незаменимой при пайке фитингов, проводов и труб, а особенно в местах, где не справится полноразмерная горелка. Паяльная лампа Kemper может с легкостью изменять форму огня и его температуру благодаря контролю газового притока. Максимально нагревается до полутора тысячи градусов Цельсия, что позволяет производить припайку медной трубы. Газовую горелку Kemper купить стоит для однократного применения в условиях открытой рабочей среды или многократной эксплуатации при наличии дополнительного баллона с газом для дозаправки.
Преимущества
- Портативная - поместится в обычном рюкзаке
- Имеет вместительный баллон
- Удобная для работы на улице
- Мощная и быстро нагреваемая
- Легко управляемая