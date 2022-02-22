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Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
5.0
2
2 400 ₽
Паяльные лампы
    Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
    Арт. 715298
    5.0
    2
    Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047

      Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047

      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 715298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип соединения
      		резьбовое
      Объем топлива, л
      		0.8
      Все характеристики
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Газовая горелка Kemper 1047 с баллоном 600мл удобна своей компактностью, ведь ее можно носить с собой в небольшой сумке вместо громоздкого кейса с набором для пайки. А когда горелка не зависит от источников питания, она становится незаменимой при пайке фитингов, проводов и труб, а особенно в местах, где не справится полноразмерная горелка. Паяльная лампа Kemper может с легкостью изменять форму огня и его температуру благодаря контролю газового притока. Максимально нагревается до полутора тысячи градусов Цельсия, что позволяет производить припайку медной трубы. Газовую горелку Kemper купить стоит для однократного применения в условиях открытой рабочей среды или многократной эксплуатации при наличии дополнительного баллона с газом для дозаправки.

        Преимущества

        • Портативная - поместится в обычном рюкзаке
        • Имеет вместительный баллон
        • Удобная для работы на улице
        • Мощная и быстро нагреваемая
        • Легко управляемая