Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047

Газовая горелка Kemper 1047 с баллоном 600мл удобна своей компактностью, ведь ее можно носить с собой в небольшой сумке вместо громоздкого кейса с набором для пайки. А когда горелка не зависит от источников питания, она становится незаменимой при пайке фитингов, проводов и труб, а особенно в местах, где не справится полноразмерная горелка. Паяльная лампа Kemper может с легкостью изменять форму огня и его температуру благодаря контролю газового притока. Максимально нагревается до полутора тысячи градусов Цельсия, что позволяет производить припайку медной трубы. Газовую горелку Kemper купить стоит для однократного применения в условиях открытой рабочей среды или многократной эксплуатации при наличии дополнительного баллона с газом для дозаправки.

Преимущества