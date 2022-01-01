Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг
Арт. 715300
Характеристики
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Производитель
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Тип соединения
|резьбовое
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Тип баллона
|клапанный
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Предварительный нагрев газа
|Нет
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Баллон в комплекте
|Нет
- Лампа паяльная KEMPER 1217 - профессиональное функциональное приспособление для укладки, просушки и нагрева кровельных материалов, а также выполнения гидроизоляционных работ и т. д. Горелка проста, удобна, надежна и долговечна в эксплуатации. Обеспечивает бесперебойную работу. Подходит для применения и в труднодоступных местах, и на обширных площадях.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- Винтовой регулятор мощности
- Длина - 34 см
- Для подключения кровельной горелки KEMPER 1217 к баллону можно использовать шланг любой длины
- Работает от многоразовых баллонов 5, 12, 27, 50, 100 л (через шланг/ редуктор)