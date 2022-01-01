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Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг
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Паяльные лампы
    Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг
    Арт. 715300
    Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг

      Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 715300

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Тип соединения
      		резьбовое
      Тип баллона
      		клапанный
      Предварительный нагрев газа
      		Нет
      Баллон в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лампа паяльная KEMPER 1217 - профессиональное функциональное приспособление для укладки, просушки и нагрева кровельных материалов, а также выполнения гидроизоляционных работ и т. д. Горелка проста, удобна, надежна и долговечна в эксплуатации. Обеспечивает бесперебойную работу. Подходит для применения и в труднодоступных местах, и на обширных площадях.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • Винтовой регулятор мощности
        • Длина - 34 см
        • Для подключения кровельной горелки KEMPER 1217 к баллону можно использовать шланг любой длины
        • Работает от многоразовых баллонов 5, 12, 27, 50, 100 л (через шланг/ редуктор)