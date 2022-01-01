Лампа паяльная KEMPER 1217+шланг

Преимущества

Эргономичная рукоятка

Винтовой регулятор мощности

Длина - 34 см

Для подключения кровельной горелки KEMPER 1217 к баллону можно использовать шланг любой длины

Работает от многоразовых баллонов 5, 12, 27, 50, 100 л (через шланг/ редуктор)

Лампа паяльная KEMPER 1217 - профессиональное функциональное приспособление для укладки, просушки и нагрева кровельных материалов, а также выполнения гидроизоляционных работ и т. д. Горелка проста, удобна, надежна и долговечна в эксплуатации. Обеспечивает бесперебойную работу. Подходит для применения и в труднодоступных местах, и на обширных площадях.