Паяльная лампа Kemper 775 с традиционным воспламенением. Металлический корпус под прокалываемые газовые баллоны повышает безопасность использования горелки и её долговечность. Эргономичная рукоятка с антискользящими свойствами удобна в обхвате. В конструкции лампы предусмотрен регулятор пламени. Используется запатентованная система безопасности, предохраняющая от несвоевременного отсоединения газового баллона. Для работы паяльной лампы используются прокалываемые баллоны Kemper: 1120, PL707.



Внимание!!! Поставляется без баллона.