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Паяльная лампа Kemper 775
5.0
2
Найти аналог
Паяльные лампы
    Паяльная лампа Kemper 775
    Арт. 715304
    5.0
    2
    Паяльная лампа Kemper 775

      Паяльная лампа Kemper 775

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		255х255х110
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Паяльная лампа Kemper 775 с традиционным воспламенением. Металлический корпус под прокалываемые газовые баллоны повышает безопасность использования горелки и её долговечность. Эргономичная рукоятка с антискользящими свойствами удобна в обхвате. В конструкции лампы предусмотрен регулятор пламени. Используется запатентованная система безопасности, предохраняющая от несвоевременного отсоединения газового баллона. Для работы паяльной лампы используются прокалываемые баллоны Kemper: 1120, PL707.

        Внимание!!! Поставляется без баллона.