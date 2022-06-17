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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K-E27 (груша, 11 Вт, теплый свет, Е27)
5.0
2
80 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K-E27 (груша, 11 Вт, теплый свет, Е27)
    Арт. О00000012788
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K-E27 (груша, 11 Вт, теплый свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K-E27 (груша, 11 Вт, теплый свет, Е27)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012788
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-2,7K-E27 работает от стандартной электросети с напряжением 220 В. Модель характеризуется низким потреблением электричества, что позволяет экономить энергоресурс. Устройство совместимо с большинством люстр, торшеров и бра, оснащенных цоколем типа Е27. Лампа сохраняет стабильное освещение даже при скачках напряжения. Срок службы модели составляет 30000 ч. Низкое тепловыделение обеспечивает безопасность при повседневном использовании. Световой поток лампы достигает 380 лм, а цветовая температура составляет 2700 К. Благодаря этому устройство излучает теплое белое свечение. Колба изготовлена из высокопрочных материалов, устойчивых к износу и механическим повреждениям

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена