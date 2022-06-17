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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 (груша, 11 Вт, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
80 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 (груша, 11 Вт, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012789
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 (груша, 11 Вт, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 (груша, 11 Вт, нейтральный свет, Е27)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012789
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 имеет увеличенный срок службы, который составляет 30000 ч. Устройство не нагревается во время работы, что предотвращает риск ожога при выкручивании из люстры. Модель предназначена для использования в жилых помещениях, магазинах, кафе и гостиницах. Даже при колебаниях в электросети лампа поддерживает стабильное и яркое освещение. Максимальная потребляемая мощность модели составляет 11 Вт, а эквивалентная — 90 Вт. Устройство относится к естественному белому спектру благодаря цветовой температуре 4000 К. За счет стандартного цоколя лампа оптимальна для вкручивания в разные люстры и ночники. Модель поддерживает работу при температуре окружающей среды от –30 до +40°С.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена