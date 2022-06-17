Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 (груша, 11 Вт, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K-E27 имеет увеличенный срок службы, который составляет 30000 ч. Устройство не нагревается во время работы, что предотвращает риск ожога при выкручивании из люстры. Модель предназначена для использования в жилых помещениях, магазинах, кафе и гостиницах. Даже при колебаниях в электросети лампа поддерживает стабильное и яркое освещение. Максимальная потребляемая мощность модели составляет 11 Вт, а эквивалентная — 90 Вт. Устройство относится к естественному белому спектру благодаря цветовой температуре 4000 К. За счет стандартного цоколя лампа оптимальна для вкручивания в разные люстры и ночники. Модель поддерживает работу при температуре окружающей среды от –30 до +40°С.