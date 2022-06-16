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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K-E27 (груша, 13 Вт, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
100 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K-E27 (груша, 13 Вт, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012791
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K-E27 (груша, 13 Вт, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K-E27 (груша, 13 Вт, нейтральный свет, Е27)

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012791
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K-E27 сохраняет потребительские свойства на протяжении 30000 ч. Устройство практически не нагревается, что обеспечивает безопасность во время использования. Модель не выделяет инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, благодаря чему безвредна для органов зрения. Лампа обеспечивает стабильное освещение без мерцания, что создает комфорт при повседневном применении. Экономичное энергопотребление устройства позволяет снизить затраты на оплату счетов за электричество. Колба не подвержена образованию трещин и сколов, так как изготовлена из прочных и долговечных материалов. Благодаря цоколю типа Е27 лампа совместима с большинством источников освещения.     

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена