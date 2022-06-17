Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2.7K-E27 (груша, 15 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012792
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2.7K-E27 (груша, 15 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2,7K-E27 позволяет экономить электроэнергию, так как имеет низкую потребляемую мощность. Модель оснащена металлическим цоколем Е27, благодаря этому оптимальна для люстры, ночника, бра и торшера со стандартным патроном. Отсутствие мерцания во время работы позволяет снизить нагрузку на органы зрения. Матовое покрытие колбы обеспечивает эффективное рассеивание светового потока. Корпус не подвержен износу и механическим повреждениям, так как изготовлен из высококачественных материалов. Срок службы устройства составляет 30000 ч. За счет цветовой температуры 2700 К лампа обеспечивает теплое белое свечение.
Преимущества
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Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
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Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
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Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
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Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
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Демократичная цена
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