Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2.7K-E27 (груша, 15 Вт, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2,7K-E27 позволяет экономить электроэнергию, так как имеет низкую потребляемую мощность. Модель оснащена металлическим цоколем Е27, благодаря этому оптимальна для люстры, ночника, бра и торшера со стандартным патроном. Отсутствие мерцания во время работы позволяет снизить нагрузку на органы зрения. Матовое покрытие колбы обеспечивает эффективное рассеивание светового потока. Корпус не подвержен износу и механическим повреждениям, так как изготовлен из высококачественных материалов. Срок службы устройства составляет 30000 ч. За счет цветовой температуры 2700 К лампа обеспечивает теплое белое свечение.