Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2,7K-E27 характеризуется экономичным потреблением электричества, что позволяет снизить затраты на оплату счетов. Устройство оснащено универсальным цоколем типа Е27, благодаря чему оптимально для большинства люстр, торшеров, ночников и бра. Модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени, так как заявленный срок службы составляет 30000 ч. Лампа работает от электрической сети с напряжением 220 В. Устройство применяется для освещения жилых комнат, гостиниц, кафе и других помещений. Цветовая температура составляет 2700 К, поэтому модель относится к теплому белому спектру.