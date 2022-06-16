Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012794
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2,7K-E27 характеризуется экономичным потреблением электричества, что позволяет снизить затраты на оплату счетов. Устройство оснащено универсальным цоколем типа Е27, благодаря чему оптимально для большинства люстр, торшеров, ночников и бра. Модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени, так как заявленный срок службы составляет 30000 ч. Лампа работает от электрической сети с напряжением 220 В. Устройство применяется для освещения жилых комнат, гостиниц, кафе и других помещений. Цветовая температура составляет 2700 К, поэтому модель относится к теплому белому спектру.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена