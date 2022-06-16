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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)
5.0
1
70 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)
    Арт. О00000012794
    5.0
    1
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K-E27 (груша, 7 Вт, теплый свет, Е27)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-2,7K-E27 характеризуется экономичным потреблением электричества, что позволяет снизить затраты на оплату счетов. Устройство оснащено универсальным цоколем типа Е27, благодаря чему оптимально для большинства люстр, торшеров, ночников и бра. Модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени, так как заявленный срок службы составляет 30000 ч. Лампа работает от электрической сети с напряжением 220 В. Устройство применяется для освещения жилых комнат, гостиниц, кафе и других помещений. Цветовая температура составляет 2700 К, поэтому модель относится к теплому белому спектру.  

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена